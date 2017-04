"Pean ennast üldiselt suhteliselt terveks inimeseks. Juhul, kui ma tunnen, et kusagil midagi on viltu, lähen kohe kontrollima. Sellisel juhul pöördun pigem erameditsiini, et saada kohe vastused teada. See, jah, maksab, aga minu tervis on mulle tähtsam," leiab armastatud saatejuht ja laulja Reet Linna, et on oluline oma tervist aeg-ajalt kontrollida.

Reet Linna soovitab tervisemurede puhul pöörduda eelkõige arstide poole, mitte ise interneti abil diagnoose panna. "Sealt võid saada ainult paanika ja hirmutunde. Ärge püüdke ise diagnoosi panna! Olen seda kunagi kogenud, mille tulemusena käisingi näiteks gastroenteroloogi juures end kontrollimas. Kõik läks hästi,“ räägib Linna.

Paar aastat tagasi avastas Reet Linna aga tänu oma tööle SYNLAB laboris tervisekontrolli võimaluse aega panemata. "Paari minuti jooksul võetakse sinu veenist veri, mille tulemusena saad objektiivse pildi oma tervislikust seisust. Praegusel väga kiirel ajal, kus tervel inimesel on tõesti raske pääseda perearsti vastuvõtule, et lihtsalt uuringuid teha, on see ideaalne võimalus saada täiuslik pilt oma tervisest. Ja kui siis on midagi viltu, saab täpsemalt uurima hakata, (pere)arstile pöörduda ja ravima hakata,“ selgitab Linna.

Saatejuht leiab, et üldiselt on praegune eakate põlvkond üsna reibas. "Ma ei julge öelda, et väga terve, aga minuvanused mõtlevad oma terviseriskide ennetamisele rohkem, liiguvad rohkem, püüavad suhtuda ellu positiivselt, mis ongi kõige olulisem. Võib-olla suures plaanis tuleks rohkem mõelda sellele, mida suhu paneme, peaksime rohkem jälgima oma südant nii otseses kui kaudses mõttes. Terve olla on ju ikkagi palju odavam!“ jutustab Linna.

Vereanalüüsid tagavad turvalise ja hea tunde

Et tagada oma tervis, käiski Reet Linna hiljuti SYNLABi laboris oma tervist kontrollimas. Ta valis meditsiinilaboris Südamepaketi ning üksikanalüüsidena võttis juurde vitamiin D ja mõned 50+ naisele olulised terviseriske hinnata võimaldavad analüüsid. Õnneks olid kõik analüüsid korras.

"Vereanalüüside tulemuste alusel saab teha mitmeid järeldusi tervise kohta – Reet Linnal on hea hemoglobiini väärtus ja korras üldvere analüüs, kehvveresust kindlasti ei ole. Hea hemoglobiini tagab mitmekesine ja tervislik toit, oluline on, et süüakse nii rauda, vitamiin B12 kui foolhapet sisaldavaid toiduaineid,“ kommenteerib SYNLABi laboriarst dr Meeli Glükmann.

Rauavarusid organismis näitab analüüs ferritiin, mille väärtus on Glükmanni sõnul Linnal korras. "Ferritiini väärtus väheneb veres juba enne kehvveresuse teket, siis, kui rauapuudus on veel varajases järgus. Hemogrammi ehk üldvere analüüsis on valgevererakkude ehk leukotsüütide arv normi piirides ja võib arvata, et ei esine põletikke, allergiat, viirus- või bakteriaalset nakkust. Korras on kõrgtundlik põletikunäitaja C-reaktiivne valk, mis kinnitab, et põletikke ei esine,“ räägib Glükmann.

Siiski on kolesteroolisisaldus veidi kõrgem normist. "Analüüs on küll üks südame- ja veresoonkonna haiguste tekkepõhjus, kuid väärtus Reedal ei ole nii kõrge, et tablettravi oleks vajalik. Kuna Reet on sportliku eluviisiga, normaalse kehakaaluga, tal on korras vererõhk, veresuhkru väärtus ja ta ei suitseta, siis ei tõsta veidi kõrgenenud kolesterooli väärtused oluliselt riski haigestuda edaspidi ateroskleroosi ja südame-veresoonkonna haigustesse,“ kinnitab laboriarst.

Rääkides vitamiin D-st, siis see on veidi madalam normist ja seega võiks neid lisaainena juurde võtta. "Vitamiin D on madal ja vajab lisatarvitamist enamikel inimestel Eestis, sest päikest on meil piisavalt ainult suvekuudel. D-vitamiin võimaldab kaltsiumil imenduda soolest, hoiab ära luude hõrenemise, vähendab luumurdude tekke riski ja hoiab hambad, juuksed tervemana,“ selgitab Glükmann. Tema sõnul põetakse vitamiinivähesuse korral sagedamini ülemiste hingamisteede nakkuseid, liigesehaiguseid, südame-veresoonkonna haiguseid, allergiaid ja muud.

Kokkuvõtvalt kinnitab aga Meeli Glükmann, et Reet Linna vereanalüüside väärtused on normi piirides ja viitavad heale tervisele. Kindlasti on siin suur osa tema sportlikul eluviisil, õigel toitumisel ja rõõmsal ellusuhtumisel.

