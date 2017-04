Südameapteegi peaproviisori Triinu Entsik-Grünbergi sõnul aitavad kevadväsimust ennetada ning esimeste sümptomite ilmnedes ka kiirelt üle saada teatud vitamiinid ja mineraalained, mis kiiresti vajaliku toonuse annavad. „Nendest üks olulisim on D-vitamiin ehk päikesevitamiin, mis toetab immuunsüsteemi. Samuti tõstab organismi vastupanuvõimet stressile ja haigustele Q-10 ehk ubikinoon,“ selgitab ta. Südamele, närvisüsteemile ja lihastele on head B-grupi vitamiinid magneesiumiga, mis aitavad välja puhata ja samas annavad energiat.

Kes on möödunud haigusteperioodil pidanud läbima antibiootikumikuuri, peaksid võtma ka piimhappebaktereid ehk probiootikume. „Need on heaks turgutuseks antibiootikumide kuuri järgselt, ent samas ka toetavaks vahendiks sagedasele haigestujale,“ selgitab Triinu Entsik-Grünberg. Ühekülgse toitumise korral saab abi multivitamiinidest. Üks olulisemaid vitamiine kevadväsimuse puhul on aga endiselt C-vitamiin.

Personaaltreener ja toitumisnõustaja Taimi Ainjärv rõhutab samuti, et kevadväsimuse vastu saab kõige paremini C- vitamiinirohkete toitude ja värskete marjadega.

“Nüüd on õige aeg, et otsida sügavkülmast välja suuremas koguses suvel, ilma suhkruta külmutatud marjad ja toormoosid: maasikad, vaarikad, mustad ja punased sõstrad, mustikad, jõhvikad ja pohlad,” lausub Ainjärv ning lisab, et kindlasti ei tohi unustada tavapäraseid tervisliku toitumise reegleid.

Kindlasti tuleks palju olla õues ja seal kõndida, joosta või rattaga sõita. Nädalavahetustel ja eriti ilusa ilmaga võiks võtta ette pikemaid õues toimetamisi, võib minna pere või sõpradega väikesele kevadisele matkale või pikemale jalutuskäigule.

Uni on kevadväsimuse vältimiseks samuti oluline. “Kui keha puhkab öösel piisavalt, on ka vaim värskem ja energiat rohkem. Tuba olgu magades pigem jahe ja tekk paksem kui vastupidi,” lisab Ainjärv, kelle kinnitusel on tõetera sees vanarahva ütlusel, et enne keskööd magatud tund läheb kahe ette.

Triinu Entsik-Grünberg rõhutab vajadust hoolikalt jälgida, et töö- ja puhkeaeg oleksid tasakaalus. „Stress on kindlasti põhjus, miks õhtune uinumine võib olla raskendatud, kuid selle vastu leiab samuti apteegist abi,“ nendib ta.

„Näiteks on heaks abivahendiks õhtuse uinumise soodustamiseks palderjan, mis võtab ära rahutuse ja hirmutunde ning leevendab ärevust. Ühtlasi aitab see üle une- ning ka keskendumisraskustest,“ selgitab peaproviisor.

Uinumist ja rahulikku und soodustab ka veiste-südamerohu ürt, lõõgastavalt mõjub ka meliss. „Need aitavad maandada emotsionaalseid pingeid ja soodustavad uinumist. Seetõttu tagavad need rahuliku une ning alandavad lihaspinget,“ selgitab Entsik-Grünberg.

Kui kurnatus ei kao, räägi sellest arstile

Ehk siis teisisõnu: kevadväsimust aitab vältida see, kui oled füüsiliselt aktiivne, piisavalt puhanud, toitud tervislikult ja käid iga päev õues. Tähelepanu tasub pöörata sellele, et keha saaks piisavalt C-vitamiini, mida sisaldavad tsitruselised, kiivi, paprika ja hapukapsas kui ka külmutatud suvised marjad. Kui on tunne, et väsimus üle ei lähe, tasub küsida apteegist toidulisandeid, kus on organismile vajalikus tasakaalus olemas nii vitamiinid kui ka mineraalained, mis aitavad organismi kurnatust ennetada või leevendada.