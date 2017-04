Fondi vabatahtlikel on võimalik osaleda annetuste kogumise aktsioonidel; tutvustada Lastefondi erinevatel üritustel; korraldada ja ellu viia heategevuslikke ettevõtmisi; pakkuda välja uuenduslikke ideid annetuste kogumiseks; otsida uusi koostööpartnereid; rakendada Lastefondi hüvanguks oma erialaseid oskuseid (IT, graafiline disain, blogimine, filmimine ja videotöötlus, müügitöö jms) jms.

Fondi vabatahtlikega on oodatud liituma kõik need, kel võimalus ja soov panustada endale sobivas määras oma vaba aega raskelt haigete laste hüvanguks ning kel hinges kustumatu janu uute põnevate kogemuste, väljakutsete ja tutvuste järele.

Lastefondi Tallinna vabatahtlike juht Kaiu Kostabi julgustab fondi vabatahtlikega liituma, sest peab vabatahtlikku tööd lisaks heategevusele ka investeeringuks iseendasse.

“Tihti küsitakse minult, miks ma vabatahtlikku tööd teen ja sellesse oma vaba aega panustan. Vastus on lihtne: see on on ühelt poolt investeering iseendasse ja teisalt võimalus aidata neid, kes ei ole selleks ise võimelised. Lastefond on andnud mulle kuhjaga rohkem, kui olen ise panustanud – kõike seda, mida pole võimalik rahas mõõta, sest kogemustele, headele emotsioonidele ja ilusatele hetkedele ei saa hinnasilti külge panna,” räägib ta.

Kaiu lisab, et Lastefondi vabatahtlik töö võimaldab saada ka projekti- ja meeskonnajuhtimise kogemust, tutvuda positiivsete ja motiveeritud inimestega, paneb ümbritsevat ja elu natuke teise pilguga vaatama ning avardab silmaringi.

“Mugavustsoonist pole lihtne välja tulla aga kui soovid päriselt oma elus midagi muuta siis vabatahtlikuks hakkamine on selleks hea algus!” arvab vabatahtlike juht.