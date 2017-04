Täna tähistatakse ülemaailmset tervisepäeva, mille sõnum on „Depressioon: räägime". Sestap on paslik meelde tuletada, et depressioon on väga levinud ja võib tabada igaüht igas eluetapis - Euroopas on lausa 40 miljonit depressioonihaiget. Et depressiooni on võimalik ravida, tuleb seda osata ära tunda. Ka iseendal.

Siin on välja toodud kümme olukorda, mis üha jälle kordudes kinnitavad, et sa oled depressioonist ohustatud.

1. Sa oled enesekindel ega karda midagi. Paljud inimesed hakkavad ligihiiliva masendusega võitlema nii, et käituvad vastupidiselt oma tunnetele, kirjutab Forbes. Depressioon tekitab abitust ja ambitsioonikad inimesed asuvad seda raevukamalt realiseerima auahneid plaane.