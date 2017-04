Depilatsioon või epilatsioon?

Siledad sääred on olnud aastakümneid iga endast lugupidava naise kohustuslikus iluprotseduuride nimekirjas. Nii nagu on kasvanud naiste ootused ilutoimingute mugavamaks teostamiseks, on muutunud ka võimalused siledate jalgade saavutamiseks – ilu ei pea nõudma ohvreid, vaid targemaid ja individuaalseimaid valikud, tõdes naiste ilutoodete tehnoloogia Philips Lumea Eesti esindaja Kerli Kõiv. Sõltuvalt kultuurist, religioonist, rassist, põhimõtetest ja eesmärkidest, on karvade eemaldamiseks kasutatud erinevaid meetodeid: soovimatuid karvu on lõigatud, välja tõmmatud, kõrvetatud, maha hõõrutud, raseeritud – aga tulutult, sest need kasvavad tagasi. Senini on kehakarvade eemaldamine üheks maailma kõige levinumaks esteetilisteks protseduurideks, milleks maailmaturu andmetel kulutatakse aastas 90 miljardit USA dollarit, sellest Euroopas 7 miljardit. Aja möödudes on aga iluvaldkond muutunud väga valikuterohkeks ehk raseerimise ja vahatamise kõrval on võimalik kasutada iluseadmeid, mille kasutamine on mugavam ja tulemus kauakestvam.

Naiste ilutoodete tehnoloogia Philips Lumea Eesti esindaja Kerli Kõiv sõnas, et nende kontserni Euroopa tarbimisstatistika näitab, et naised tunnevad varasemast enam huvi just tehnoloogiaseadmete vastu, mille kasutamise tulemused kestaksid kauem. “Investeeritakse toodetesse, mida ei pea igakuiselt soetama või mis ei teeks kasutamisel valu – ilu ei pea nõudma ohvreid,” selgitas Kõiv ja lisas, et kui senini on olnud näiteks siledate säärte saavutamiseks kõige populaarsem tehnoloogiavahend epilaator, siis paari aasta jooksul on kasvanud huvi efektiivsema ja mittevaluliku fotoepilaatori vastu.

Expert tehnikakaupluste turundusjuht Joonas Kulli nentis, et kuigi müügistatistikas on epilaatorid Eestis fotoepilaatoritest veel populaarsemad, siis huvi innovaatiliste fotoepilaatorite vastu on Eestis järjest kasvamas. “Kuigi naiste tehnikatooteid ostetakse aastaringselt, siis võib selgelt eristada, et fotoepilaatorite müük kasvab kevadel, mil enim oste sooritavad naised, ning ka vahetult enne jõule, mil mehed soetavad uudistooteid naistele kingituseks,” nentis Kulli. “Kui aastate eest oli fotoepilatsioon vaid ilusalongide pärusmaa, siis nüüd saavad naised sama toimingut teha kodus. Tehes ühekordse investeeringu korraliku fotoepilaatori soetamisel,saab toodet kasutada aastaid,” nentis Kõiv. Ta võrdles, et keskmiselt maksab ilusalongides fotoepilatsiooni protseduur näopiirkonnas alates paarikümnest eurost, säärtelt ja bikiini-piirkonnast aga poolsada kuni sadakond eurot ja püsivate tulemuste hoidmiseks tuleb protseduuri korrata, siis majanduslikult teadlikumad naised ongi hakanud investeerima fotoepilaatori seadme koju ostmisesse. “Kvaliteetne fotoepilaator maksab keskmiselt 200-400 eurot ning seda on võimalik kasutada üle terve keha ja see kestab aastaid,” sõnas Kõiv. Samas nentis Kõiv, et fotoepilaatori kasutamine ei sobi väga heleda ega ka tõmmu nahaga naistele ja nendele, kellel on naturaalselt väga blondid, punased või hallid juuksed ning fotoepilatsioon pole lubatud värskelt päevitunud nahal. Expert tehnikakaupluste turundusjuht lisas, et ostuotsus, kas eelistada fotoepilaatorit või tavalist epilaatorit, sõltub suuresti eelarvest, kuid trend on see, et pikalt kaalutud ostu korral soetatakse järjest enam ka kallimaid tooteid, kui nende eelised on tarbijale arusaadavad. Depilatsioon või epilatsioon? Depilatsiooniprotsessi käigus eemaldatakse karv naha pinnal. Depileerimist saab teostada raseerimise, lõikamise või erinevate depileerivate kreemidega, mis muudavad karva nõtkeks ja võimaldavad naha pinnalt ära kraapida. Ükski depileerimisvahend ei ole pikaajaliselt kestev ehk ikka ja jälle tuleb poest uusi tooteid osta. Depilatsioon võib olla kõige soodsam nahahooldusvahend, kuid selle tulemus kestab vaid lühikest aega. Samuti sobib depilatsioon küll kõigile naha- ja karvatüüpidele, kuid võib tekitada nahaärritust. Lisaks võib kaasneda ka karvade sissekasvamine.