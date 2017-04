Kuni pooletunnised uinakud teevad inimesed õnnelikumaks, väidavad Inglismaa teadlased.

Varasemalt on teadlased leidnud, et kuni pooletunnine päevane uinak aitab parandada keskendumisvõimet, muudab inimesed produktiivsemaks ja loomingulisemaks, vahendab Newser. Hertfordshire ülikooli teadlased lisavad sellesse nimekirja ka tõiga, et see muudab inimesed õnnelikumaks.

Sellisele tulemusele jõuti internetikeskkonnas läbi viidud uuringu tulemusel. Selles osales üle tuhande inimese, kõik nad hindasid oma õnnelikkust seoses päeval tehtud uinakutega.

66% lühikeste uinakute tegijatest kinnitas, et tunnevad end pärast seda õnnelikult. Uinakuid mitte teinud inimestest tundis end õnnelikult 60% ja pikemate uinakute tegijatest olid õnnelikud 56%.