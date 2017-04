1. Avokaado sisaldab südamele kasulikke rasvu ning selles on palju antioksüdante, mis aitavad võidelda vananemise ja paljude erinevate haigustega. Lisaks on selles ohtralt erinevaid vitamiine ja mineraale.

2. Hummus on hea asendus majoneesile - see annab vähem kaloreid ja palju kasulikke taimseid valke, vitamiine, mineraale ja antioksüdante.

4. Sibulad on samuti põletikuvastase toimega. Need vähendavad ka kolesterooli taset, kaitstes nii veresooni ja aidates võidelda südamehaiguste vastu. Sibulas on ka luid tugevdavaid ja immuunsüsteemi parandavaid aineid.

3. Basiilikul on põletikuvastane ja antibakteriaalne toime. Ka sisaldab see immuunsüsteemi tugevdavat A-vitamiini.

5. Äädikas on hea võileivamaitseaine, sest see sisaldab vähe kaloreid, kuid selles on ohtralt antioksüdante. Sel on ka rasva põletav toime. Kasuta seda soola asemel!