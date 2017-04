Kuigi stressi korral saab abi tavalistest veeprotseduuridest, näiteks saunast ja basseinis ujumisest, on parim pingemaandaja Värska sanatooriumi ja veekeskuse raviarsti Külli Marguse sõnul korralik spaapuhkus. „Spaa kui keskkond on loodudki puhkuseks, pingete maandamiseks ja neist vabanemiseks. Spaaravi on oma olemuselt unikaalne, sest edukalt ja efektiivselt on võimalik teostada samade raviressurssidega nii haiguste ennetamist kui ka taastusravi,“ rääkis Külli Margus rõhutades, et kuurortravis kasutatav raviressurss on looduslik. Esimene samm lõõgastuseks on oravarattast maha astumiseks keskkonnavahetus. Näiteks, kui minna tavapärase linnakeskkonna asemel puhtasse loodusesse, männimetsa, veekeskusesse, nautima lõõgastavaid hoolitsusi ja tervendavaid protseduure, on pingemaandus tagatud. „Seda kõike Värska Sanatoorium ja Veekeskus pakubki. Värskas pakutavad erinevad hoolitsused ja protseduurid leevendavad pingeid, veekeskuses on võimalus lõõgastuda ning looduse keskel jalutades leida aega iseendale,“ kõneles Külli Margus.

Spetsiaalsed stressileevendavad protseduurid

„Pingetest vabanemiseks on kõige populaarsemad erinevad massaažid ja veeprotseduurid, mis vähendavad lihaskonna pingeid ja sundasendist tekkinud vaevusi. Samas ei saa ka unustada lihtsalt lõõgastavaid hoolitsusi, mis loovad hea enesetunde,“ lausus raviarst. Värskas on näiteks võimalus end turgutada ja looduse väge tunda enam kui poole kilomeetri sügavusel 600 miljoni aasta vanuste kivimite vahel voolava loodusliku mineraalveega. "Ja ka soolakambri ja valgusteraapia protseduuridel on pingeid maandav toime,“ rõhutab Margus. Eesti kuurortravikeskustest pakub Värska sanatoorium ainsana vibroakustilist teraapiat. „See on ravi, kus madalsageduslikud helid kombineeritakse lõõgastava muusika või loodushäältega. Protseduur teostatakse spetsiaalsel erivoodil kuhu on paigutatud 6 kõlarigruppi, mis edastavad erinevatesse kehapiirkondadesse madalsageduslikke helisid sagedusvahemikus 36-120 Hz. Uuringute tulemusel on leitud, et vibroakustiline teraapia on ravimeetod, mis aitab muuhulgas depressiooni, ärevuse, unetuse, pingepeavalude, kurnatuse, lihaspingete ja valude leevendamisel ja ravil,“ selgitas Külli Margus. Kontoritööd tegevatele inimestele soovitab arst stressi maandamiseks ennekõike lihaspingete leevendamist seljas ja kaelas. "Sel puhul on head mineraalvee pärlivannd, klassikaline üldmassaaži, aroomimassaaž ning erinevad lokaalsed soojaraviprotseduurid.“ Kui pikk võiks olla tõhus ravipuhkus?