Ikka juhtub, et kipud näiteks kiirustades soolaga liialdama ning tulemuseks on toit, mis hästi süüa ei passi ja on ebatervislik peale selle. Mida teha, kui oled toidu üle soolanud?

Tõde on see, et iga toidu puhul soolasust tagasi võtta ei saa, kirjutab Today, et nii tulebki mõnikord leppida, et toit on rikutud.

Kuid kui oled näiteks supi üle soolanud, lisa sellele tasakaalustamiseks midagi tärkliserikast, näiteks riisi või nuudleid. Samuti võid katsetada tilga sidrunimahla või äädikaga.

Kõige lihtsam nipp ongi tulisoolasele toidule tasapisi lisada vedelikku või supi koostisosi maitse tasakaalustamiseks.