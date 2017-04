Kui võtad end seltskonnas alasti, tunned end õnnelikumalt võrreldes nendega, kes kannavad rõivaid, kinnitavad teadlased. Miks, ei oska nad veel öelda.

Ajakirjas Journal of Happiness Studies avaldatud uuringu tulemuste saamiseks küstlesid uurijad rohkem kui 800 inimest, kirjutab Newser. See andis neile võimaluse tõdeda, et alasti seltskonnas viibivad inimesed on õnnelikumad ja enesekindlamad kui need, kes kannavad rõivaid.

Uuringu teises osas küsitlesid Inglise teadlased inimesi enne ja pärast nudistide üritust. Nende vestluste tulemusena järeldasid nad, et mida kauem ja sagedamini inimesed alasti on, seda õnnelikumad nad on.

Teadlased ei oska seletada, miks see nii on. Kuid küllap saab asja kokku võtta ühe uuringus osaleja sõnadega: "Minu enesekindlus tõuseb, kui näen teiste üldse mitte ideaalseid kehasid.".