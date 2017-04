Arvatakse, et ligi pooled keskealistest ja vanematest meestest kannatavad erektsioonihäirete all. Teadlased soovitavad enne Viagra tarvitamist oma mure leevendamiseks muuta toitumisharjumusi.

Nimelt viisid Harvardi ja East Anglia ülikoolide teadlased läbi uuringu, mille põhjal võivad nad väita, et erektsioonihäired kimbutavad vähem neid mehi, kes söövad flavonoididerikkaid toite, vahendab Fox News.

Sellisele tulemusele jõudsid teadlased, uurides üle 25000 keskealise mehe. Nende andmeid koguti 1986. aastast saati.

Ajakirjas American Journal of Clinical Nutrition avaldatud uuringu tulemustes nenditi, et flavonoididest oli rohkem kasu eriti noorematel meestel juhul, kui söödi kolme tüüpi flavonoide: antotsüaniine, flavanoone ja flavoone. Neid kõiki leidub näiteks maasikates, mustikates, punases veinis, õuntes, pirnides ja tsitruselistes. Neist on kasu, kui need lisada oma menüüsse mõnel korral nädalas.

Veel suuremat kasu saab aga, kui flavonoididerikka toidu söömisele lisada regulaarne treening.