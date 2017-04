Päris palju on asju, milleta vanemad ei kujuta elu beebiga ette. Kuid mitte kõik neist pole lastele alati ohutud.

Veebiportaal Good Housekeeping vahendab ajakirjas Pediatrics avaldatud uuringut, milles analüüsiti Ameerikas 1991–2011 aastatel erakorralise meditsiini osakonnas registreeritud lastega seotud õnnetusi.

Ilmnes, et üsna igapäevased väikelastega tooted on suurema osa traumade põhjustajaks - nimelt kukkus 80% juhtudest beebi välja kõhukotist, hällist või kärust. Selline kukkumine põhjustas beebidele väga ohtlikku peapõrutust või teisi peavigastusi.

Õnnetustest hoidumiseks soovitavad eksperdid jälgida, et beebidele valitud tooted vastaksid kõigile ohutusnõuetele ning et need oleks õigesti kokku pandud, korralikult kinnitatud ja et nende kasutamisel järgitakse ihutusreegleid.