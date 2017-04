Ajakirjas The Lancet ilmunud uuringus vaadeldi 195 riigi suitsetamistrende aastatel 1990-2015 ning selle hinnangul võib suitsetajaid maailmas olla praegu ligi miljardi ringis. Kuigi suitsetajaid jääb protsentuaalselt vähemaks, on neid arvuliselt siiski varasemast rohkem.

Suitsetajate arvu ülemaailmset tõusu saab seletada väga lihtsalt: maailma rahvaarv tõuseb pidevalt. Seega, kuigi suitsetajate protsent maailmas väheneb, tõuseb nende arv puhtalt inimeste endi arvu pealt. Inimesed suitsetavad vähem, kuid inimesi endid, sealhulgas suitsetajaid, on rohkem.

2015. aasta seisu pealt tegid teadlased järelduse, et üle kaheksakümne protsendi maailma suitsetajatest on mehed. Lausa iga neljas mees maailmas on nende tulemuste järgi suitsetaja, samas naistest kimub suitsu üks kahekümnest. Enam kui pooled meessuitsetajad elavad vaid kolmes riigis: Hiina, India ja Indoneesia. Protsentuaalselt on kõige hullemad suitsetajad väikese Kiribati saarerahva mehed: peaaegu pooled neist tõmbavad sigarette. Arvuliselt on kõige rohkem naissuitsetajaid USA-s, Hiinas ja Indias. Hämmastavalt suur on naissuitsetajate hulk Gröönimaal, kus suitsu tõmbab lausa 44 protsenti naistest.

Uuringu väitel võib ülemaailmselt pidada 11 protsendi surmade põhjuseks just suitsetamist. Nendest surmadest pooled olid kõigest neljas riigis: Hiinas, Indias, USA-s ja Venemaal. Miks on suitsetamine just nendes riikides ja piirkondades nii populaarne, pole uuringu kokkuvõttes kirjas. Küll aga meenutavad teadlased, et suitsetamine on üks viiest enimlevinud varaste surmade põhjustajatest ning et riikidel on veel pikk maa minna, et suitsetamisest tingitud surmade arvu vähendada.