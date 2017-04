"Doktor, kui ma söömise lõpetan, on mul täiskõhutunne!"

"Kuulge, ma ei hakka ometi antibiootikume sööma!" "Internetist leidsin küll hoopis teise diagnoosi." "Ma ei saa ju oma lapsele loomset rinnapiima anda!" "Kuidas ma nüüd järsku haigeks jäin? 40 aastat pole olnud vaja arsti juures käia." Jah, iga meediku nimistus leidub värvikaid patsiente. Siin on väike ülevaade sagedamini esinevatest tüüpidest.

Noor hüpohondrik pole oma kehaga leppinud

Nii pealt- kui ka seestnäha täiesti terve täiskasvanud naine või mees pole senise 30 eluaasta jooksul veel ära harjunud, kuidas ta keha töötab. "Doktor, kui ma söömise lõpetan, on mul täiskõhutunne ja kui viskan pikali, koriseb kõigepealt paremalt ja seejärel vasakult, siis masseerin kõhtu ning tuleb krooks ja puuks, ja see puuks, vabandage väljendust, on ikka kehva lõhnaga. Kas peaksin midagi võtma, et ei oleks nii kehva lõhnaga?"