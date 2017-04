Need, kes kalduvad ülekaalulisusele, peaksid jälgima oma unerežiimi - kui nad magavad vähem või rohkem tervislikuks peetavast, lähevad nad lihtsalt paksuks, hoiatavad teadlased.

Sellise veendumuseni jõudsid Glasgow´ ülikooli teadlased, kes uurisid ligi 120 000 Suurbritannias elava inimese andmeid, kirjutab Health24. Nad leidsid, et need, kellel on pärilik soodumus ülekaalulisusele, on üleliigsete kilodega sagedamini kimpus, kui nad magavad öösel vähem kui seitse või rohkem kui üheksa tundi.

Need, kes magasid rohkem kui üheksa tundi, olid keskmiselt neli kilo raskemad ning vähem kui seitse tundi magavad inimesed olid 1,8 kilo raskemad võrreldes nendega, kes magasid öösiti seitse kuni üheksa tundi.

Ülekaalu ei mõjutanud ei toitumine ega terviseprobleemid.