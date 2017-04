Kas sa oled märganud, et pärast suuri sööminguid või pidutsemist on su näonahk korrast ära? Asi on ju lihtne - kõik, mida sa sööd ja jood, mõjutab ka su nahka ning pidev pralletamine kiirendab nii naha kui hammaste vananemisprotsessi.

* Alkohol kahjustab maksa, mis tähendab, et see organ ei suuda mürkaineid kehast väljutada. See aga võib kaasa tuua halli jume, akne ja kortsud. Ka viib alkohol kehast vedelikke välja ja ei lase sul korralikult magada. See on aga otsetee kortsulise nahani.