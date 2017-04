Et ravimata uneaegse hingamishäire ehk uneapnoega kaasneb päevane liigne unisus ja väsimus, keskendumisraskused ja mäluhäired, siis langeb elukvaliteet ning tekivad tervisehäired, mis raskendavad päevast toimetulekut nii liikluses, tööl kui ka kodus. Seepärast ei tohi sellesse haigusesse suhtuda kergekäeliselt.

"Uneaegne hingamishäire ehk uneapnoe on häire, mille puhul esinevad erineva pikkusega hingamispausid. See tähendab, et hingamistee langeb une ajal kokku ning õhu liikumine on takistatud," räägib Heisl Vaher, Unimed Ühendatud Kliinikute unearst ja kõrva-nina-kurguarst.

Uneapnoe puhul esineb tema sõnul ka hapniku sisalduse kõikumine kehas, mis koormab südameveresoonkonda, rikub unefaase ja ei lase magajal end välja puhata. Heisl Vaher nendib, et seda haigust esineb koguni 2-4% elanikkonnast ning tegemist on aladiagnoositud ja –ravitud haigusega vaatamata sellele, et ravimata öised unehäired tõstavad oluliselt teiste tõbede riski. Ka kaasnevad Heisl Vaheri sõnul ravimata uneapnoega päevane liigne unisus ja väsimus, keskendumisraskused ja mäluhäired. Need aga kahandavad igapäevast elukvaliteeti ning tekitavad tervisehäireid, mis raskendavad päevast toimetulekut nii liikluses, tööl kui ka kodus. "Uneapnoe korral väheneb üldiselt ka sügava une hulk ja seetõttu on patsient pidevast unisusest aldis haigestuma meeleoluhäiretesse, esineb koostöövalmiduse puudumine, samuti võib ette tulla agressiivsust," märgib unearst.