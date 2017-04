Ülekaalulised emad ei oska oma laste kaalu õigesti hinnata ning see tähendab, et nende lapsed on enim ohustatud ülekaalust ja terviseprobleemidest.

St. Louisi Washingtoni Ülikoolis läbi viidud uuringus küsitleti 230 kolme kuni viie aastase lapse ema, vahendab Independent. 41% uuringus osalenuist arvas, et tema laps on õiges kaalus, viiendik emadest adus, et ka tema laps on ülekaaluline. Lapse kaalu ülehindas 3% emadest.

Uurijad on veendunud, et tervislikus kaalus emad ei alahindaks laste ülekaalu. Nende hinnangul tekitab muret ka see, et ülekaalulised emad ei mõista sageli oma kaaluprobleeme ning nende muretus kandub edasi ka laste kaalu hinnates. See aga soodustab kaaluprobleemide levimist.