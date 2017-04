Kevad on kaunis aeg, kus kõiks ärkab justkui elule... välja arvatud sina. Kas tunned kevade alguses erilist loidust, väsimust ja üldse vastupidiseid tundeid õitsengule ja energiale, mis õues ja looduses rõkkavad? Tervisenõustaja Timi Gustafson kirjutab Huffingtoni Postis, et kevadväsimus on täiesti tõeline nähtus ja selgitab, miks see mõnedele meist peale tuleb.

Kas tunned, et oled eriliselt rahutu ja kärsitu? Sul võib olla kevadväsimus. Oled närviline, tüdinud ja ei suuda hästi keskenduda? Ka sul võib olla kevadväsimus. Oled väsinud ja loid? Võimalik, et kah kevadväsimus. Kuidas saab olla, et nii erinevad sümptomid kõik ühte asja võivad tähendada? Vastus on sinu kehas, mis üritab aastaaegade vahetusega toime tulla.

Talvekuudel kaitseb keha ennast madalate temperatuuride ja valguse puudumise eest oma ainevahetust ja hormonaalset tasakaalu vastavateks timmides. Kehatemperatuur langeb pisut, vererõhk tõuseb ja unehormooni melatoniini hulk suureneb, tehes sind unisemaks. Kui kevadel hakkab ilm soojemaks ja päikeselisemaks muutuma, siis toimub vastupidine protsess: kehatemperatuur tõuseb, vererõhk langeb ja domineerima hakkab hoopis õnnehormoon serotoniin.