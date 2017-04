Koguni 12% äsja pensionile jäänud soomlastest hakkab aktiivse tööelu lõppedes tervisele ohtlikes kogustes alkoholi tarvitama, teatasid hiljuti kõik Soome suuremad meediakanalid. Kuidas on asjalood Eestis?

Tegelikult kardetakse, et värskete Soome pensionäride alkoholitarvitamise pilt on veel hullem. 2000.–2011. aastani pensionile jäänud inimeste alkoholitarbimist käsitlenud uuringus osales ligi 6000 Soome omavalitsus- ja haiglatöötajat, kes tõenäoliselt on tervislikest eluviisidest oluliselt teadlikumad kui nii-öelda inimesed tänavalt.

OSKA MÄRGATA: pensionile jäämine toob eakale üksinduse ja paneb ta napsitama. (PantherMedia / Scanpix)

Ka oli uuringus riskikäitumise piir üsna leebe: alkoholi kuritarvitajaks peeti meest, kes tarbis üle 24 alkoholiannuse või naist, kes jõi üle 16 annuse nädalas. Samuti peeti kuritarvitamiseks seda, kui küsitletu alkoholi tarbimise ajal oli ära kustunud.

Sarnased piirid on alkoholi normaalse tarbimise ja kuritarvitamise vahel seatud Eestis: TAI andmetel ei tohiks mehed juua üle nelja ja naised üle kahe alkoholiühiku päevas. Samuti peaks igasse nädalasse jääma vähemalt kolm täiesti alkoholivaba päeva.