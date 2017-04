Ainult kaksikud teavad seda imelist sidet, mis teeb neist liitlased, sõbrad ja tõsi küll, vahel (eriti lapsepõlves) kibedad vaenlased. Veebileht LiveScience pani kirja viis huvitavat tõsiasja kaksikute kohta, mis on järgmised. 1. Kaksikuid sünnib järjest rohkem. See on tõenäoliselt sellepärast, et viljakusprobleemidega ja vanemas eas sünnitajad saavad järjest enam abi kunstlikust viljastamisest, mis suurendab kaksikute sünni tõenäosust. 2. Identsed kaksikud pole siiski täiesti identsed. Väikesed erinevused geenides põhjendavad, miks identsed kaksikud siiski vahel üksteisest erinevalt käituvad või arenevad.

3. Kuid nad on siiski ka hämmastavalt sarnased. Identsed kaksikvennad Jim Lewis ja Jim Springer eraldati üksteisest nelja nädala vanustena. 39-aastastena uuesti kohtudes selgus, et nad mõlemad närisid küüsi, suitsetasid samu sigarette ja sõitsid sama marki autoga.

4. Kaksikud võivad kauem elada. Võimalik, et just selle erilise sõprussideme pärast, mis neil tekib kohe pärast sündi. Arvatakse, et see varajane tugisüsteem aitab tulevikus riskikäitumist maandada.