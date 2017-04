Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar peab kampaaniat igati õnnestunuks ning on kõikidele headele annetajatele väga tänulik. “Oleme suutnud kahe kuuga kaasata suure hulga inimesi ning koguda summa, millega saame aidata ravitoidu ostmisel kahe aasta jooksul 10 last,” sõnab ta.

“Samuti on väga tore, et paljud annetajad otsustasid kampaania käigus hakata Lastefondi püsiannetajateks, mis tähendab, et kui nad jäävad aasta lõpuni fondi toetama, panustavad nad aasta lõpuks veel 13 000 eurot ravitoitu vajavate laste toetuseks,” on Saar rahul.