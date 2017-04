Meeleolulanguse korral on Mai Maseri sõnul olulised B-grupi vitamiiniderikkad toidud- rukkileib, täisterapudrud, kaerahelbed, kaunviljad, maks. Närvisüsteemi toetab eriti vitamiin B6, mida saab peale leiva ja maksa ka munakollasest, banaanist ja porgandist.

"Soovitaksin toime tulla mitmekülgse toiduvalikuga, sest nii vitamiinide kui ka mineraalainete hea koosmõju toimib just siis kõige paremini, kui te saate need toidust," lausub Maser, et ükski toidulisand ja üksikult võetud tablett ei mõju nii hästi kui toit.

Head meeleolu aitavad tema sõnul luua ka piim ja piimatooted - juust, kodujuust, Helluse jogurtid. Magneesium ja kaalium on Maseri sõnul tuntud närvitegevuse ja südamelihase töö tugevdajatena. Head magneesiumiallikad on piim, muna, liha, idandid, seemned ja rohelised salatid, kaaliumi leidub aga kõige rohkem puuviljades.