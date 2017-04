Kevade saabumine innustab toidusedelisse kergemaid roogasid valima, mis täidaksid kõhtu ja oleksid samal ajal maitsvad. Kanaliha sobib selleks suurepäraselt ja täidab imehästi toekama komponendi rolli salatites, tervislikus ahjuroas või maitsva šašlõkina grillihooaja avaüritusel. Kanaliha kasutamiseks on loendamatult võimalusi ja kuna kanaliha sisaldab palju valku ning vähe rasva, on see tervislik valik igaks toidukorraks. Et kanaliha valikus paremini orienteeruda, selgitab Talleggi kategooriajuht Heli Sepp populaarsemate kanalihatükkide omadusi ja kasutusvõimalusi toiduvalmistamisel. Kevadiselt kerge kanafilee

Kanafilee on üks populaarsemaid kanalihatükke, kuna see on kõrge valgusisaldusega ning sisaldab väga vähe rasvu - küpsetatud kanafilees sisaldub 30 grammi valku ja kõigest 2% rasva 100 grammi kohta. Kanafilee valmib lihtsalt ja kiirelt ning sobib suurepäraselt praadimiseks, küpsetamiseks, erinevateks täidisteks ning algaval grillihooajal ka šašlõkiks.

Maitsva kanafilee võti on selle mahlasus ja selle saavutamiseks on lihtne nipp - kanafileed on enne kuumtöötlemist soovituslik veidi vasardada, et see saavutaks kogu tüki ulatuses ühtlase paksuse ja muutuks veidi õhemaks. Kuivamise vastu aitab ka paneerimine, mis annab kanafileele meeldivalt krõbeda tekstuuri. Grillides, praadides või ahjus küpsetades saavutad parima tulemuse siis, kui küpsetad kanafileed lühikest aega kõrgel temperatuuril. Ideaalne suupisteks - kanatiivad Kanatiivad on mõnusalt suupärased ja sobivad suurepäraselt maitsvaks snäkiks suupistelauale. Kanatiibade nahk saavutab küpsedes isuäratavalt kuldpruuni jume ja krõbeda tekstuuri, aidates hoida ka liha mahlasena. Tiivaluud annavad lihale aga rikkalikku meki. Kanatiivad sobivad küpsetamiseks nii ahjus kui ka grillil ja sarnaselt kanafileele on ka tiivaliha rasvavaene, mistõttu tuleb valmistamisel vältida üleküpsetamist. Proovi kanatiibu näiteks BBQ-marinaadis, balsamico-kastme või meega glasuurituna, puista üle seesamiseemnetega ja kombineeri kaaslaseks mõnusad kastmed, näiteks küüslaugu-parmesani või mango-karri. Rikkalikult maitseküllane kanakoib Kanakoib on kanatükkidest kõige rasvarohkem ja seetõttu kana üks kõige maitseküllasemaid tükke. Lisaks rikkalikule maitseelamusele on kanakoibadega retseptid hea võimalus asetada lauale taskukohase hinnaga road – kanakoiba on võimalik asendada veidi kallima kanafileega, sel juhul arvesta ühe filee kohta kaks koiba. Pea meeles aga seda, et kanakoib vajab valmimiseks rohkem aega. Kanakoivad sobivad suurepäraselt nii ahjuroogadesse, supi koostisesse kui ka hautamiseks, mis muudab koivaliha ülimalt pehmeks ja toob esile selle rikkaliku maitsebuketi. Kanakoivad sobivad hästi ka grillimiseks ja nii nagu kõigi teiste kanatükkide puhul tasub hoolega jälgida, et kanaliha ei muutuks valmimise ajal kuivaks. Kana poolkoivad ehk nn trummipulgad