Ülekilod on igavene nuhtlus. Üks võimalus neist vabaneda on valmistada endale seda jooki. Vaid kaks teelusikatäit päevas paneb pekid pöördumatult põlema!

Joogi valmistamiseks vajad 4 sidrunit, 2 sentimeetri pikkust juppi ingverit, 3 spl mett, 2 spl kaneeli, 125 grammi mädarõigast.

Koori ingver, tükelda see ja pane koos hakitud mädarõikaga blenderisse ning blenderda, soovitab Time for Natural Health Care. Lisa sidrunimahl ja jätka blenderdamist. Seejärel lisa kaneel ja mesi ning sega, kuni kõik on korralikult segunenud.

Vala segu klaaspudelisse.

Võta seda 2 teelusikatäit päevas enne sööki 21 päeva jooksul. Lõpuks näed, kuidas tervis on parem ja kõhurasv kadunud.