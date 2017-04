Lapsi on raske arvuti tagant ära saada, kuid seda tasub teha - vaid kümme minutit intensiivset treeningut päevas päästab lapsed südameprobleemidest ja diabeedist.

Ajakirjas Medicine & Science in Sports & Exercise avaldatud uuring jälgis üle 11 000 USA, Brasiilia ja Euroopa 4-18 aastase lapse.

Neid vaadeldes leidsid teadlased, et mõõduka ja pikaajalise liikumise asnedamine vaid kümne minuti intensiivse treeninguga päästab südameprobleemidest need lapsed, kellel on liig suur vöökoht ja kõrge insuliinitase, News Max.