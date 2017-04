Ainevahetuse kiirendamiseks lähevad inimesed ennekõike trenni ja hakkavad tervislikumalt toituma. Kuid on ka mõned toidud-joogid, mis ainevahetuse mühinal tööle panevad.

Symptomfind toob välja nimekirja kümnest seesugusest toidust-joogist.

* Kala ehk lõhe, tuunikala ja tursk on kalad, mis ainevahetust parandavad. Need on väherasvased ja madala kalorsusega, kuid sisaldavad ohtralt kasulikke omega-3-rasvhappeid.