Kuigi sageli peetakse halva tuju ja ebaõnnestumiste põhjuseks seda, et inimene on hommikul vasaku jalaga voodist välja tõusnud, ei vasta see siiski tõele.

Hiljaaegu läbi viidud uuring kinnitab nimelt, et päeval on tõenäolisemalt paremas tujus need, kes astuvad voodist välja vasaku jalaga, kirjutab Independent. Ka täheldasid teadlased, et neil, kes astuvad enamasti vasaku jalaga voodist välja, neil on rohkem sõpru ning nad naudivad rohkem oma tööd.

Nende kohta, kes tõusevad hommikuti voodist parema jalaga, ütlesid teadlased, et nad on pessimistlikumad, neil on hommikuti halb tuju ning nad eelistavad töötamist oma firmas.

Siiski tasub meeles pidada, et hea tuju järgmiseks päevaks toob ka une pikkus - et inimene jõuaks välja puhata, peab ta öösel magama 7,5 kuni 8 tundi.