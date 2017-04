Siis on hea võtta hetk ja keeta üks kannu- või tassitäis teed. Millised teed on kõige rahustavamad?

Kuigi adrenaliin ja kortisool, mis meis stressihetkedel tööle hakkavad, on looduse poolt antud vahendid ohtlike olukordade ära tundmiseks, tuleb kiires ja pingelises elus meil neid kogeda liiga sageli. Enam ei tunne me ohtu vaid siis, kui oleme füüsilises ohus, vaid igasugustel vähegi ebameeldivatel hetkedel.

Kui tunned, et oled hajevil, ärritunud ja isegi ärevil, siis võib tassike teed pingul närvidega vahel imet teha. Veebileht truestressmanagement.com annab nõu, millised teed on sellises olukorras kõige paremad ja leevendavad tormiseid tundeid kõige efektiivsemalt.

See võib olla parim tee ärevuse leevendamiseks. Samuti võib see kaasa aidata heale unele. Kuna kummeli maitse on nii mahe, võib seda segada ka teiste teedega.

Lavendlitee

Hea asi lavendlitee juures on, et selles on samad antioksüdandid, mis teisteski, kuid selles pole kofeiini, mis ärevuse uuesti käima lükkaks.

Sidrunmelissitee

Mõjub samamoodi kui kummelitee, kuid ei tee uimaseks, seega võid seda juua ka muul ajal kui enne magamaminekut.

Palderjanitee

Nagu paljud teisedki stressi leevendavad taimeteed, alandab palderjan kortisooli taset kehas ja toob hea une.

Ženšennitee