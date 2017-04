Kui ingveriga toidu maitsestamine on sulle ehk juba tuttav ning ingveriteed oled ka juba joonud, siis tasub teada, et tegelikult on ingveril ka ohtralt raviomadusi.

Self Magazine toob välja viis tervisehäda, mille vastu ingverist abi saab.

1. Ingver leevendab lihasvalu. Teadlased on kindlaks teinud, et ingver leevendab põletikke ja lihasvalu. Tarvita ingverit näiteks igapäevaselt pärast treeningut, see muudab taastumise leebemaks.