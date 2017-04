Rahvusvahelise bioanalüütikute päeva tähistamiseks korraldavad bioanalüütikud Tallinna haiglates ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis mitmeid töötubasid ja loenguid.



Eile toimus rahvusvahelise bioanalüütikute päeva tähistamine Ida-Tallinna Keskhaiglas, 19. aprillil jätkub see Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ja Tallinna Lastehaiglas ning 20. aprillil Lääne-Tallinna Keskhaiglas ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.



Kahel nädalal näitavad ja räägivad bioanalüütikud, kuidas analüüsiti inimese kehavedelikke juba paar tuhat aastat tagasi, millised tehnoloogiad on selleks tänapäeval ja milline võiks olla lähitulevik valdkonnas - kui teadaolevalt kõige varasemas inimdiagnostikas kasutati analüüside tegemiseks sipelgate abi, siis tänapäeval on inimese analüüsimiseks kasutusel mitmekülgne tehnoloogia.



Tallinna haiglates ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis bioanalüütikute päevadel osalejad saavad teada, kuidas on toimunud erinevate metoodikate ja võimaluste areng ning näevad, kuidas vaikselt laborinurgas nokitsemisest on saanud erioskusi nõudev töö kaasaegse aparatuuriga.



Bioanalüütikud ongi tervishoiu spetsialistid, kes töötavad laborites, kus uuritakse organismi seisundit ning organite, kudede, rakkude, molekulide ehitust ja funktsiooni, mikrobioloogilist kooslust ja inimorganismi mõjutavaid tegureid. Bioanalüütiku ülesandeks on uurida koeproove, kehavedelikke, teha kindlaks organismi tervislik seisund ja monitoorida patsiendi ravi kulgu.



Bioanalüütikuid koolitab ainukesena Eestis Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Sel sügisel kolib bioanalüütikute õpe viieaastaseks perioodiks Tallinnasse, et efektiivselt koolitada sealsetele haiglatele vajaliku haridustasemega spetsialiste.



