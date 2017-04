Tallinna vanalinnas asuv Euroopa vanim püsivalt samades ruumides tegutsenud Raeapteek tähistab sel nädalal oma 595. sünnipäeva. Tegemist on vanima järjepidevalt tegutseva meditsiiniasutusega Eestis.

Raekoja platsil asuval Revali Raeapteegil oli kunagi väga oluline roll – alates sellest, et oma asukoha tõttu raemaja vastas võeti just seal vastu tähtsaid otsuseid kuni selleni, et apteeki oma tervisehädadele ravimeid otsima läinud meremehed tõid sinna müüki igasugu huvitavat kaupa. Lisaks ravimitele sai Raeapteegist kunagi ka paberit, tinti, kalliskive, vürtse ja püssirohtu.

“Nüüd on aga meie kõige kuulsaimateks toodeteks Raeapteegi klarett ja martsipan, mille retseptid pärinevad 15. sajandist. Pea iga teine Raeapteegi külastaja valib endale just need suveniiriks kaasa,” avaldas Raeapteegi juhataja, proviisor Liivi Allikas.