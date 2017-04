Me kõik oleme kogenud, kuidas halva tuju korral haarame salati asemel hoopis krõpsude või pitsa järele. Kuid – ettevaatust! Selline käitumine viib sind otseteed ummikusse ning muuta kehva tuju veel halvemaks. Nimelt on põhjustab rämpstoit põletikke, mis omakorda mõjutab ka meeleolu, kirjutab portaal Prevention. Põhjus on selles, et soolestik on meeleoluga seotud rohkem, kui arvata oskame. Igatahes on teadlased leidnud, et toidud, mis toetavad soolestiku normaalset mikrofloorat, mõjutavad ka meeleolu positiivselt. Ja toidud, mis viivad mikrofloora tasakaalust välja, teevad ka tuju pahaks. Igatahes, kui sul on tuju halb või stress kimbutab, hoia näpud neist viiest toidust-joogist eemal.

· Küpsised. Rahulolu šokolaadiküpsiste söömisest on vaid ajutine ja põhjustatud veresuhkru tõusust. Rafineeritud suhkru söömisest põhjustatud veresuhkru tõusule järgneb aga kiire langus ning meeleolu kaob koos sellega. Veelgi enam: uuringud on näidanud, et naistel on pideva veresuhkru tõusu ja languste tõttu oht langeda depressiooni.

· Energiajoogid. Hommikul tass kohvi, pärastlõunal purk energiajooki… Tuleb tuttav ette? Kui jah, siis ole hoiatatud: isegi tagasihoidlik kogus kofeiini võib kaasa tuua depressiooni ja ärevuse. Lisaks paneb kombinatsioon kofeiinist ja suhkrust veresuhkru eriti hullusti kõikuma. Mida see tervisele kaasa toob, loe eelmisest punktist. · Alkohol. Kui soovid halba päeva uputada klaasi või kahe veiniga, teed endale rohkem kahju kui kasu. Alkohol mõjub kesknärvisüsteemile antidepressandina. Kui aga kesknärvisüsteem kaotab kontrolli mõtlemise, mõistmise, põhjuste ja emotsioonide üle, ja see alkoholi juues juhtub, tungivad kerge depressiooni sümptomid esile. Lisaks võib alkoholi tarvitamine kaasa tuua hulga ebamõistlikke otsuseid, mille adumine hiljem sind veel sügavamasse masendusse ajab. · Aspartaam on kunstlik magusaine, mida lisatakse päris paljudele toitudele. See aine on aga otseselt depressiooniga seotud. Apartaam blokeerib ajus nimelt õnnehormooni serotoniini tekkimise ning see toob kaasa peavalu, unetust ja tõsise meeleolulanguse.