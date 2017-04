Eesti suurim munatööstus kingib traditsiooniliselt täna ja homme Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskuses verd loovutanud doonoritele karbi Eggo kaubamärgi mune. Eesti suurim kodumaine munatööstus teeb lihavõtteperioodil traditsiooniliselt koostööd Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskusega. Juba mitmendat aastat järjest saavad vahetult enne lihavõttepühi kõik vereloovutajad kingiks karbi Eggo mune. Munapaki saab orienteeruvalt kuni 400 doonorit. „Iga vereloovutus päästab kellegi elu ja aitab vähemalt kolme patsienti. Kuna munad on tervislikud ja sisaldavad kõiki toitaineid, mida inimese organism vajab, soovime Eggo munadega anda tublidele doonoritele jõudu,“ märgib Eggo munatööstuse juht Vladimir Sapožnin. Verd saab loovutada verekeskuses aadressil Ädala tänav 2 ja DoonoriFoorumis Foorumi keskuse neljandal korrusel, aadressil Narva mnt 5.

Doonoritele kingitu on enne lihavõttepühi aga pisku - Eggo munade tootja DAVA Foods Estonia toob aasta munamüügi kõrgperioodi eel turule kolm ja pool miljonit valget muna, mis on kaks korda enam kui tavapäraselt. Munade müügi tippaeg algab juba enne lihavõtteid ja kestab umbes kolm nädalat. Kõige ostetumad on valged M-suuruses munad.

„Konkurents munaturul on tugev ning see avaldub ka lihavõttenädalal, kuid õnneks on tarbijate teadlikkus kodumaise muna eelistamisest tõusuteel,“ ütleb Sapožnin. Ta kutsub tarbijaid üles eelistama eestimaiseid mune, mille tunneb ära munal oleva templi peal olevast EE- märgistusest.