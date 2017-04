Röövlid olid panga tühjaks teinud ja igaüks ise suunda läinud. Nüüd tulid nad jälle kokku, et raha omavahel ära jagada.

"Mul on üks halb uudis ja üks hea uudis," teatab üks.

"Mis on halb uudis?"

"Politsei on meil kannul."

"Ja mis on hea uudis?"

"Nad on Eesti politseinikud."