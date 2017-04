Kui higistamine teeb sulle muret, on see artikkel just sulle. Kõik allpool kirja pandud neli toiduainet vähendavad higistamist ning lubavad sul end paremini tunda.

· Õunaäädikas töötab võimsa loodusliku deodorandina, sest see hävitab baktereid, mis põhjustavad higistamisega kaasnevat halba lõhna, kirjutab Healthy Life Tricks. Sa pead õunaäädika lahjendama veega suhtes kaks ühele ning puhastama korra päevas selle vedelikuga kaenlaaluseid. Parim oleks seda teha igal õhtul enne magamaminekut.

· Söögisoodagi aitab higistamisega võidelda. Sega söögisooda törtsukese veega ning hõõru saadud segu kaenla alla. Lase segul kuivada ning eemalda pulber puhta rätiga.

· Must tee sisaldab suures koguses parkaineid, mis on looduslikud higipärssijad. Higistamise vastu hoia pärast tee valmistamist musta tee kotikesi kaenla all viis minutit. Tulemused on üllatavad!

· Sidrunis leiduv sidrunhape tapab samuti baktereid ning toimib loodusliku deodorandina. Lihtsalt lõika sidrun pooleks ja pane kaenla alla, hoia seda seal 15 – 30 minutit ning loputa nahk puhta veega. Pea aga meeles, et pärast selle triki kasutamist ei tohiks minna päikese kätte.