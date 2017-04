Täna kogunevad Tallinnas ühisele konverentsile perearstid ning nakkushaiguste arstid. Juttu tuleb näiteks HIV testimisest ning viirushaiguste tänapäevasest ravist ja patsiendi liikumisest tervishoiusüsteemis.



Tallinna Perearstide Seltsi juhi dr Le Vallikivi sõnul on nakkushaiguste teema tänapäeval üksiti nii põnev kui ka väljakutseterohke: “Nakkushaiguseid tekib üha juurde ja olemasolevad muteeruvad kurjemaks, samas paranevad meditsiini diagnostika ja ravivõimalused. Seega jagub omavahelisi aruteluteemasid nii perearstidel kui ka infektsionistidel, kes nakatunutega esmaselt kokku puutuvad.”



Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi presidendi dr Matti Maimetsa sõnul on peamisteks arendamist vajavateks koostöö valdkondadeks diagnostika ja ravi, epidemioloogiliselt oluliste nakkushaiguste skriining ja vaktsineerimine.



Konverentsi esimeses sessioonis räägitakse koostööst ja kokkupuutepunktidest nakkushaiguste ja peremeditsiini erialal. Ühtlasi käsitletakse infektsioonhaigusega patsiendi logistikat ja -käsitlust ning antakse HIV nakkuse testimise soovitusi. Konverentsi teises sessioonis võetakse vaatluse viirushaiguste tänapäevane ravi ja diagnostika. Konverentsi kolmandas sessioonis käsitletakse lähemalt viirushepatiitide temaatikat ning rändekriisi meditsiinilisi kõrvalmõjusid. Näiteks otsitakse vastuseid küsimustele: Milleks arstid käesoleva rändekriisi kontekstis peavad valmis olema ja millega arvestama - kas me näeme tonti seal, kus seda tegelikult ei ole või seisab meditsiin tõepoolest vastamisi seninägematute väljakutsetega?