* Söö hommikust! Tervisliku toitumise ja hea enesetunde seisukohast on see elementaarne, kirjutab Glamour. Kiudainete- ja valgurikas hommikueine annab päevaks vajaliku energialaengu ning tekitab täiskõhutunde pikemaks ajaks. Saiakesi ja muid tühje süsivesikuid süües läheb kõht kiirelt tühjaks.

* Planeeri vahepalu. Väikeste suupistete söömine einete vahel on hea kui valid tervislikke vahepalu. Mõtle enne tööleminekut läbi, mida tervislikku sa vahepalana näksida võiksid - töö juures sul tervislike vahepalade otsimiseks aega ei jää. Kui võtad need kaasa, säästad ka raha emotsiooniostude pealt.

* Söö lõunat. Lõunasöögi vahele jätmine ei ole tark mõte - su aju ja keha vajavad regulaarset energiat. Isegi siis, kui sul on väga kiire, leia paus üks supp ära süüa.

* Joo piisavalt. Janu ja nälg kipuvad ikka sassi minema. Kui tunned, et kõht on tühi, joo vett . Kui tunned ka pärast seda, et kõht on tühi, võta vahepala.