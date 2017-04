Üles-alla kõikuv vererõhk suurendab kõrgvererõhktõppe haigestumise riski. Et selle vastu ennetavat ravimit pole, tuleb üldiseid tervisliku eluviisi soovitusi silmas pidada.

Toitumisteadlane Mai Maser tuletab meelde, et see tähendab, et magada tuleb öösiti piisavalt, vältida stressi, iga päev rohkelt liikuda ja tervislikult toituda. Toidu osas tuleks kinni pidada regulaarsusest, piirata rasvaste ja magusate toitude tarbimist.

Päevast keedusoolakogust tuleks Maseri soovitusel hoida viie grammi piires ning sootuks vältida suitsutatud ja soolatud toiduaineid.