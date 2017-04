Muna on tõeline supertoit, milles leidub peaaegu kõiki inimesele vajalikke toitaineid ning lisaks aitab munade söömine südamehaigusi ja insulti ennetada ning kaalust alla võtta.

Business Insider toob välja kuus head põhjust, miks oma tervisele mõeldes rohkem mune süüa.

Munad on tohutult toitainerikkad. Üks muna sisaldab kõiki toitaineid, mida on vaja üheainsa raku muutmiseks tibupojaks – vitamiine, seleeni, fosforit, folaati, kaltsiumi ja tsinki. Eraldi väärib rõhutamist, et munades leidub B-rühma vitamiine, mida enamik inimesi tihtipeale piisavalt palju ei saa, kuid mis on vajalik pea kõikide füsioloogiliste protsesside toimimiseks. Vitamiine on rohkem munarebus, rasvlahustuvaid vitamiine (A-D-E) leidub ainult rebus. Munarebu vitamiinidesisaldus on võrreldes teiste loomsete toitainetega üks suuremaid.

Munad sisaldavad vähe kaloreid, kuid täidavad kõhtu. Üks muna sisaldab 77 kalorit, 6 grammi valku ja 5 grammi tervislikke rasvu. Tänu valgurikkusele täidavad nad kõhtu – nii sööd muid roogi vähem ja püsid sale.