Kuigi ootamatult saabunud kevadjahedus ei pruugi välja meelitada, on väga hea põhjus, miks seda peaks tegema. Nimelt - värskes õhus viibimine on kättesaadavaim ja lihtsaim viis oma tervist parandada.

Teadlased on nimelt kindlaks teinud, et pelgalt 30 minutist värskest õhust piisab, et alandada vererõhku ja vähendada depressiooni, kirjutab Business Insider.

Sellisele tulemusele jõudsid Brisbane'i ülikooli teadlased pärast 1538 inimese igapäevaseid harjumusi, füüsilist ja vaimset tervist analüüsides.

Ilmnes, et neil inimestel, kes käivad sageli looduses või parkides kõndimas, on madalam vererõhk ja nad kogevad ka vähem depressiooni. Lisaks on nad sotsiaalsemad ja rohkem varmad teistega koostööd tegema.