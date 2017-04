* Banaan on kõhuvalu leevendaja olnud iidsetest aegadest peale. Banaanid sisaldavad kaaliumi ning see aine on äärmiselt vajalik pärast oksendamist või kõhulahtisust. Banaanis sisalduvast suhkrust saad kätte vajalikud kalorid siis, kui sa kõhuvalu tõttu tõenäoliselt eriti ei söö.

* Röstsai ei põhjusta samuti happe tagasivoolu ning ei koorma kõhtu liialt.

Toidud, mis aitavad kõhuvalu leevendada. (PantherMedia / Scanpix)

* Supp, õigupoolest supipuljong mõjub kõhuvalule hästi - nii vedelik kui kõrge soolasisaldus hoiavad vett endas ega lase sul veepuudusesse jääda. Tõsi, kõrge vererõhuga on soovitatav süüa vähem soolaseid variante.

* Taimetee on kõhule hea. Eriti hea on kummelitee, sest see leevendab ka põletikke. Kuid ükskõik milline ravimtee aitab keha piisavalt niisutatuna hoida. Ainus, millest peaksid hoiduma, on piparmünditee. See võib põhjustada kõrvetiste teket.