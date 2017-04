Söö küüslauku. Külmetusega võitlemisel on see kõige parem viis. Kui tunned, et nohu hakkab tulema, lõika leivale küüslauguviile ja söö see ära.

Söö külmetussiirupit. Veerand tassi sooja vee hulka lisa kolm supilusikat sidrunimahla ja üks tassitäis mett. Võta siirupit teelusikatäis korraga vastavalt vajadusele. See leevendab köha ja kurguvalu.