Täna algab Tööinspektsiooni kampaania “Tunne oma õigusi – märka ohtu”, milles juhitakse tähelepanu riskidele masinate ja seadmetega töötamisel ja kutsutakse nii tööandjaid kui ka töötajaid ohtusid teadvustama ja tööõnnetusi vältima.

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on pea iga neljas tööõnnetus põhjustatud kontrolli kaotamisest masinate, tööriistade või seadmete üle. „See on üks levinumaid ja ohtlikumaid tööõnnetuse liike, põhjuseks enamasti hoolimatus, hajameelsus, aga ka masinate omavoliline reguleerimine. Valdaval osal masinatest, millega tööõnnetus juhtub, ei vasta ohutusseadised nõuetele,“ ütles Maripuu. „Samuti kiputakse unustama, et töövahendi tootja pole kaitseseadiseid ilmaasjata ette näinud.“

Algava kampaania tunnuslausega „Masinal on jõud. Sinul on mõistus – veendu masina ohutuses“ soovib Tööinspektsioon kõnetada nii töötajaid kui ka tööandjaid ja kutsuda neid kontrollima, kas tööks kasutatav masin on töökorras.