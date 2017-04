„Seda ülilihtsat meelespead järgides saad kindel olla, et aitad oma juuste heaolule igati kaasa,“ ütleb Marika Liik.

„Eks palju seisab muidugi geenide taga, kuid tõde peitub ka selles kui palju sa ise enda heaollu panustad,“ lausub Võlumaa ilusalongi juhataja Marika Liik, et geenid üksi ei aita ilu ja juuste tervist hoida.

1. Külmade ilmadega peida pikad juuksed mantli alla varju. Elame täpselt sellises paigas, kus nädala jooksul võime kogeda tervet nelja aastaaega. Sellistel suurtel temperatuuri kõikumistel peida enda pikad juuksed välja minnes mantli alla varju. Toasoojusest 20+ kraadi juures minna õue, kus on jäine tuul ja tunnetuslik temperatuur miinuskraadides, kahjustab kaitsmata juukseid selliselt, et nende hilisem murdumine pole absoluutselt imekspandav.

3. Ära tee väga tugevaid patse. Punupatsid ja hobusesabad on sõltumata aastast ja hooajast alati in, kuid ära tee neid ülitihedana ja ära seo juuksekummi viimase vindi tugevusega juuste ümber. Mida tihedam pats ja tugevamini juuksekummiga kinnitatud juuksed, seda rohkem hõõrumist ja lõhkumist juustele. Väldi ka metallist kinnitusosadega juuksekumme!

2. Tuuliste ilmadega pane juuksed kinni. Kui sul on pikad juuksed, mis ulatuvad mistahes patsi, siis pane oma juuksed kinni kui õues möllab marutuul. Usu mind, palju lihtsam on sihtkohta jõudes juuksed elegantselt patsist lahti võtta kui hakata närviliselt oma pusasid lahti harjama.

5. Tarvita vitamiine ja mineraalaineid! Ära unusta, et kõik algab siiski meie seest! Kiire elutempo ja tihe päevakava ei võimalda alati mõelda kõige kvaliteetsema toitumise peale, mistõttu tuleb kasutada toidulisandeid. Ikka selleks, et meie organism oleks varustatud vajalike vitamiinide ja mineraalainetega. Nii meie juuksed, nahk kui küüned on meie organismi seisukorra peegliteks.