1. Erektsioonihäired. Paljud mehed ei taha seda probleemi tunnistada ning arsti juurde minnakse enamasti muul põhjusel. Kui nad selle muu osas on nõu saanud, alles siis julgevad erektsioonihäirete ravimite kohta küsida. Kuid asjata! Erektsioonihäired on seotud ka paljude teiste tõbedega, näiteks kilpnäärmeprobleemide, II tüüpi diabeedi ja südamehaigustega. Nende kõigi puhul on võimalik saada ravi, kui vaid lasta end aidata.

3. Depressioon on tõbi, mida mehed püüavad maha vaikida või sellega kuidagi toime tulla. Tasub aga teada, et see häirib igapäevaelu ja suurendab ka enesetappude riski.

4. Seksimise sagedus. Mehed, kes on abielus, kuid regulaarselt ei seksi, kipuvad seda arsti eest varjama. Eks teavad ju nemadki, et regulaarne seks on terve suhte oluline osa, mis mõjutab ka üldist tervist. Samas võib see mure tuleneda mõnest terviseprobleemist...

5. Seedimisprobleemid. Mehed kipuvad eirama seedesüsteemiga seotud muresid, olgu see siis valu või veritsus. Seda tuleks aga teha, sest need kõrvalekalded võivad olla varajaseks märgiks tõsistele soolehaigustele või isegi vähile. Varakult avastatud tõved on aga paremini ravitavad.

6. Norskamine. Mehed ei tee reeglina norskamisest probleemi. Kuid see on sageli märk uneapnoest, mis võib põhjustada vererõhuprobleeme, südameprobleeme või isegi diabeeti.

7. Nägemine ja kuulmine. Mehed häbenevad vananemist, millega kaasnevad nägemis- ja kuulmislangus. Samas tuleks nendega seonduvaid muresid leevendada enne, kui asjad päris tõsised.