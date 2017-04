Et ülekaal on tänapäeval üks levinumaid probleeme, olles ka enamiku südameinfarktide algpõhjuseks, mõtlesid kardioloogid välja toitumiskava, mis aitab kaalu kaotada ilma südant kahjustamata.

Igatahes on see dieet saavutanud üle kogu maailma suurt edu, kirjutab Natural Care Box.

Selle dieedi kõikide hommikusöökide menüü on sama.