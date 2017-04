Harjumuspärane hammaste pesemine ei pruugi olla kõige õigem viis hammaste puhastamiseks. Suuhügieeni mõjutavad oluliselt ka hambapesemise tehnika, õigete suuhügieenivahendite valimine ning ka hambapesu kestus mõjutavad oluliselt suuhügieeni. Siin on kuus punkti, mille järgimine aitab hambakattu eemaldada ja parandada suutervist.

1. Pese hambaid kaks korda päevas

"Hambaid tuleks kindlasti pesta hommikul pärast ärkamist või 30 minutit pärast hommikusööki ja õhtul enne magamaminemist. Õhtust hambapesu ei tohiks kunagi unustada ning pärast seda pole mõistlik süüa ega juua midagi peale puhta vee," selgitas Sõpruse Hambaravi hambaarst dr Tuuliki Uudeküll.

Hambaid ei ole soovitatav pesta kohe pärast söömist, kuna hambaemail on siis pehme ja hambaharjaga pesemine võib hambaid kahjustada. Tähtis on hambaid harjata ka piisavalt kaua ehk 2–5 minutit, et tagada vajalik hambapasta mõju hammastele.