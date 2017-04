Tänapäeval muutub internetisuhtlus nii noorte kui ka vanemate seas juba populaarsemaks kui helistamine. Veebi vahendusel suhtlevad nii sõbrad omavahel, vanemad lastega kui ka tööandjad alluvatega. Nüüd on võimalus netis rääkida ka professionaalsete ämmaemandate ja imetamisnõustajatega naise või lapse tervise teemadel.

Arusaam, et ämmaemand on vaid raseduse ja sünnituse spetsialist, on iganenud müüt. Tegelikult õpib ämmaemand ülikoolis neli ja pool aastat, läbides kõik naise tervist puudutavad ained ja praktikad. Seega on tegemist tervishoiuspetsialistiga, kes tunneb tervet naise elukaart sünnist surmani. Meie poole saavad pöörduda kõik tüdrukud ja poisid, naised ja mehed, kellel on naise või lapse tervist puudutav küsimus.

Tänasest avati Callmidwife.com lehel ämmaemanda Live Chat ehk reaalajas toimuv kirjalik nõustamisteenus. Siiani on ettevõte MiaMed OÜ tegutsenud ämmaemanda nõuandetelefoni 12252 opereerimisega.