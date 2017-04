Täiskasvanu jaoks pole üle tee jalutamine mingi kunst ka siis, kui puudub foor. Jälgid liiklust, arvutad mõttes välja hetke, millal on kõige sobivam hetk kõndima hakata ja pääsed ohutult teisele poole tänavat. Iowa ülikoolis tehtud uurimistöö selgitab, miks lapse jaoks see sugugi nii lihtsalt ei tule.

Me õpetame oma lastele, kuidas liikluses käituda, loeme sõnu peale, kuid ometi on lapsed liikluses sageli hajevil või äärmuslike näidete korral - mängivad liikluses jooksumänge, mis võivad õige kurvalt lõppeda. Iowa ülikoolis USA-s uuriti selle põhjuseid, miks meil täiskasvanutena tee ületamine palju osavamalt läheb.

Uuringus on kirjas kaks peamist põhjust, miks noored lapsed liikluses halvemini hakkama saavad. Esiteks nende oskus aega hinnata - kui kaua on eelmise ja järgmise auto vahel aega teed ületada, kui kiiresti järgmine auto võib sõita ja millal ta teeületuskohani jõuab.

Teine oskus, mis väiksematel lastel veel piisavalt arenenud pole, on seotud ühe liigutusega: esimese sammuga. Kui kiiresti astub laps teele, kui eelmine auto on just mööda sõitnud? Selgub, et seegi arvutus on laste jaoks keerulisem, mis tähendas, et neil jäi enne järgmise auto kohalejõudmist vähem aega teed ületada.